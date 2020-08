Un turista positivo a Santa Teresa Gallura

(ANSA) - SANTA TERESA GALLURA, 19 AGO - Altro caso di un turista positivo al Covid nel nord Sardegna. Stavolta si tratta di un vacanziere arrivato a Santa Teresa Gallura (Sassari) il 15 agosto dopo essere stato sottoposto, il giorno precedente, al tampone nella sua città di provenienza. Lo annuncia il sindaco del comune Gallurese, Stefano Ilario Pisciottu su Facebook.

"E' stato immediatamente sottoposto alla quarantena vigilata ed è in buone condizioni di salute - scrive il primo cittadno - L'origine del contagio, così come riferito dal personale sanitario sarebbe da imputarsi a una precedente vacanza del soggetto positivo all'estero.

E' mio dovere informare la comunità che al non sussistono particolari criticità e la situazione, così come comunicata dagli organismi sanitari, risulta essere sotto controllo".

Infine il sindaco raccomanda di seguire le misure di prevenzione e le regole di comportamento anti Covid. E per agevolare i cittadini nell'uso delle mascherine dalle 18 alle 6 ha emesso un'ordinanza nella quale vengono indicati i luoghi, le piazze e le strade dove è possibile che si creino assembramenti anche spontanei. (ANSA).