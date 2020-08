160 da Barcellona a Porto Torres, tamponi su 40

Sono 160 i passeggeri della nave Grimaldi sbarcati in tarda mattinata nello scalo marittimo di Porto Torres provenienti da Barcellona. Per loro sono scattate le stesse procedure adottate da ieri nei tre aeroporti sardi per chi arriva dalle zone considerate ad alto rischio: Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

La stragrande maggioranza era munita del certificato attestante l'esito negativo del test sierologico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza, ad altri 40 è stato invece fatto il test molecolare negli spazi allestiti dall'Ats e Autorità portuale all'interno della stazione marittima.

A tutti i passeggeri è stata misurata la temperatura corporea prima dell'imbarco, una volta sulla nave hanno compilato una dichiarazione e, chi ne era fornito, ha consegnato l'esito del test già fatto. Quelli sottoposti a tampone allo sbarco dovranno restare in isolamento sino all'esito dell'esame, per il quale sono previste al massimo 24 ore.