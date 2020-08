Calcio: Juan Jesus e Czyborra verso il Cagliari

Cagliari questo pomeriggio in campo per il primo allenamento della stagione. Ieri giornata di tamponi per il ritorno in sicurezza: i risultati si dovrebbero conoscere in giornata o al massimo domani.

Il programma del pomeriggio prevede sedute a piccoli gruppi nel rispetto delle procedure Covid e in attesa dei responsi dei laboratori. Poi domani la partenza ad Aritzo per il ritiro: la squadra starà in montagna sino a domenica e poi proseguirà la preparazione ad Asseminello.

Sul fronte calciomercato si deciderà dopo la finale di Europa League di venerdì tra Inter e Siviglia la sorte di Nainggolan. C'è l'accordo tra belga e club rossoblù, ma occorre l'intesa con la società nerazzurra. Obiettivo di Giulini: far rimanere il Ninja a Cagliari sino a fine carriera.

Quasi fatta - manca solo l'ufficialità - per l'approdo in città del giallorosso Juan Jesus come primo rinforzo per la difesa. Nel mirino anche Czyborra, esterno sinistro dell'Atalanta. Va via Ionita dopo quattro stagioni: oggi dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento al neopromosso Benevento.