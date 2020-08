Cucina e prodotti locali tra tradizione ed emergenza Covid

La cucina incontra i prodotti delle campagne: il 23 agosto quarta edizione di Terre di Villanovaforru, manifestazione organizzata da Accademia Casa Puddu insieme a Comune e Proloco di Villanovaforru. Per la prima volta coinvolta anche l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, impegnata nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano. Dalla fantasia e dalla perizia dei cuochi e degli allievi dell'Accademia Casa Puddu, nascerà un menù di 4 portate "made in Villanovaforru" che verrà servito a giornalisti, blogger, esperti e ospiti in una grande tavolata pronta ad ospitare fino a 150 persone lungo la strada principale del paese.

Prima della cena - nella piazza centrale del paese - si terrà un momento di incontro, aperto a tutti, sul ruolo della cucina nello sviluppo economico del territorio e della necessità di definire nuovi modelli di promozione. L'appuntamento, intitolato "La cucina per lo sviluppo locale nell'era del Covid19", ore 18, sarà moderato da Luciana Squadrilli (Food & Wine Italia).

"Partiamo dalla Sardegna con nuove idee e l'obiettivo di realizzare in questo splendido luogo un crocevia di esperienze e un laboratorio di idee, un modello replicabile da esportare in ogni parte del mondo" annuncia Gianluca De Cristofaro, responsabile tecnico scientifico dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. "In un periodo storico particolare come questo - sottolinea Gianfranco Massa, presidente dell'Accademia Casa Puddu - in piena pandemia e dopo un lungo lockdown che ha impedito lo svolgimento di eventi e manifestazioni, era importante ripartire dai territori, dalla genuinità dei loro prodotti e in generale dal ruolo della cucina come volano di sviluppo economico".