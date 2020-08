68 tamponi in scalo Cagliari dopo volo da Madrid

Sono 68 i passeggeri sbarcati da Madrid sottoposti questo pomeriggio al tampone rapido all'aeroporto di Cagliari Elmas. E' la prima esperienza di integrazione tra il personale sanitario di un ospedale, in questo caso il Santissima Trinità dove i test verranno processati nelle prossime 24 ore per avere l'esito, e i medici dell'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dell'Ats che hanno materialmente effettuato l'esame. Lo screening proseguirà nei prossimi giorni con l'arrivo di altri aerei dalla Spagna: mercoledì 19 e giovedì 20 per i voli provenienti da Barcellona, Siviglia e Valencia, sabato 22 per quello da Madrid, domenica 23 per gli atterraggi da Valencia, Barcellona e Siviglia.