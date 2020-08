Carabiniere positivo, caserma Nuxis sanificata e aperta

Un carabiniere della Stazione di Nuxis, nel Sulcis, è risultato positivo al Coronavirus. La caserma è stata sanificata ed è regolarmente aperta. Ne dà notizia il sindaco del paese, Piero Andrea, Deias con una nota pubblicata sul sito idel Comune. "La persona interessata è stata prontamente isolata e l'indagine epidemiologica, tutt'ora in corso, ha permesso di individuare alcuni contatti che, in parte, sono stati già sottoposti a tampone con esito negativo. La situazione - assicura il primo cittadino - è quindi sotto il controllo da parte dell'autorità sanitaria competente". Il carabiniere contagiato è in quarantena, mentre altri due colleghi con i quali era venuto in contatto sono in isolamento domiciliare. Sabato e domenica scorsi la caserma era chiusa per festività, lunedì i locali sono stati sanificati e adesso è tornata operativa.