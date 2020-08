Coronavirus: 7 nuovi contagi in Sardegna, nessun decesso

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Sette nuovi casi positivi al coronavirus accertati oggi in Sardegna, dove ormai da settimane resta invariato invece il numero dei decessi, 134 in tutto. Gli ultimi contagi sono stati registrati 5 nel nord Sardegna, uno nella città metropolitana di Cagliari e uno nella provincia di Nuoro. E' quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Complessivamente sono 1.500 i casi di positività al Covid-19 accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 118.084 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 9, nessuno in terapia intensiva, mentre 101 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.251 pazienti guariti (+2), più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.500 totali, 279 (+1) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 164 nel sud Sardegna, 61 a Oristano, 86 (+1) a Nuoro, 910 (+5) a Sassari. (ANSA).