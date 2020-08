Banda ultralarga: fibra Tim arriva a Narcao e Neoneli

La banda ultralarga di Tim arriva a Narcao, nel Sud Sardegna, e Neoneli, nel Nuorese. Si tratta di un intervento che coinvolge in tutta italia oltre 2.000 comuni, tra i quali quelli della Sardegna Il progetto mira a ridurre il divario digitale nel Paese, con particolare attenzione alla Sardegna dove è in atto un programma di cablaggio insieme ad Infratel e alla Regione.

Apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa dai due sindaci che hanno messo in evidenza non solo l'importanza di superare il digital divide, ma anche l'apporto dato dalla connessione con la fibra ottica in un momento di emergenza nazionale dovuta alla pandemia da coronavirus.