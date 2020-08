A Nuoro l'estate è ricca di cultura, musica e teatro

Riscoprire la città tra note, cultura, arte e teatro. È l'obiettivo del programma dell'Estate nuorese 2020. Fiore all'occhiello la rassegna musicale: concerti di qualità dal 18 al 28 agosto nel giardino di Casa Buscarini.

Tra i protagonisti nomi di primo piano della scena jazzistica nazionale, ma anche ex allievi dei corsi nuoresi, impegnati con i rispettivi gruppi e progetti. Alcuni nomi: Flavio Manzoni e Paolo Fresu Quintet. Tra gli eventi anche lo spettacolo di Enzo Favata The Crossing che si terrà il 16 settembre, tra le sculture di Nivola, in Piazza Sebastiano Satta."Ci siamo impegnati per garantire due mesi ricchi di appuntamenti - afferma l'assessora al Turismo Rachele Piras - consapevoli delle criticità derivanti dall'emergenza Covid. Nonostante ciò siamo riusciti ad allestire un bel programma nel rispetto delle regole di distanziamento ma con lo spirito giusto per dare forza a chi, pur nella difficoltà, si impegna a rendere unica la nostra città. Andiamo avanti con l'intento di lasciarci alle spalle i mesi grigi del lockdown".

Ancora musica dal vivo con il concerto di Flauti "Sogno di una notte di mezza estate" organizzato dall' Academia Nugoresa Bonas Artes che si terrà nel parco di Sant'Onofrio il 25 agosto. In calendario anche la Diocesi di Nuoro che ha organizzato due eventi: il 27 agosto un incontro/dibattito sul tema "Liberi dalle dipendenze" e la presentazione del libro "Fame. Una conversazione con Papa Francesco", mentre il 28 agosto è prevista una performance musicale di Maria Giovanna Cherchi.Spazio anche per i più piccoli con la terza edizione di Patapum, il Festival per bambini creativi, in programma dal 24 agosto al 4 settembre, a cura di Bocheteatro. E ancora il Festival dell'Innovazione Sociale in programma dall'1 al 10 settembre all'EX artiglieria: previste iniziative formative e laboratoriali, workshop.