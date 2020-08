Con lo scooter fuori strada, muore un 48enne nel Nuorese

Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada. Terribile incidente stradale oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 17 a Bolotana, nel Nuorese. Un uomo di 48 anni ha perso la vita. La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale di Nuoro, coordinati dal primo dirigente Leo Testa. L'incidente è avvenuto all'altezza della località Badde Salighes. Per cause non ancora accertate il 48enne ha perso il controllo del suo scooter Honda che dopo una sbandata è finito fuori strada.

Il centauro è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sul terreno. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e della polizia stradale. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 48enne, ma non c'è stato nulla da fare.