Cagliari, in scena la magia di assoli e passi a due

L'incanto di assoli e passi a due dai più amati capolavori della storia del balletto conquista il pubblico del capoluogo. Tutto esaurito a Cagliari per l'ultimo appuntamento con "classicalparco". Le stelle della danza illuminano l'Arena del Parco della Musica in una bella serata di metà agosto. Successo annunciato alla prima del Gala internazionale di danza "L'amore - Il passo a due". Un folto pubblico di appassionati ha accolto gli artisti con entusiasmo e lunghi applausi. Una serata che vola agilmente su ammalianti note come quelle di Tchaikovsky, Prokof'ev, Vivaldi, Manuel de Falla, Vivaldi, Ezio Bosso.

Per rispettare le misure anti Covid sul distanziamento, per i passi a due sono state state scelte coppie di danzatori anche nella vita. Sergio Bernal, Sebastian Kloborg, Maria Kochetkova, Maia Makhateli Denis Rodkin, Eleonora Sevenard Artur Shesterikov gli artisti coinvolti tra momenti di grande danza e virtuosismi in questa produzione del Teatro Lirico di Cagliari, a cura di Daniele Cipriani.

Un' antologia che ha riportato l'emozione di un' arte fatta di corpi in movimento. Con un filo conduttore: l'amore. Trionfo della sensualità nel passo a due danzato dalle stelle Denis Rodkin e Eleonora Sevenard del teatro Bolshoi impegnati in "Carmen Suite" e sul finale in "Don Chisciotte", Maia Makhateli e Artur Shesterikov hanno riportato l' eleganza e la poesia del celebre duetto, con il pas de deux del balcone, tra "Romeo e Giulietta", dal dramma shakespeariano.

Intensità e pathos nel virtuosistico assolo dello Zapateado, con l'artista madrileno Sergio Bernal che ha fatto rivivere lo spirito del flamenco. Imprescindibile "Il lago dei Cigni" con il gioco di seduzione tra Maia Makhateli e Artur Shesterikov. Molto applaudito Fabrizio Falasca, primo violino. Buona prova dell'Orchestra del Teatro Lirico guidata da Domenico Longo, al suo debutto a Cagliari.