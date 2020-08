Coronavirus: sindaco Carloforte, isola sicura e accogliente

"Carloforte e l'Isola di San Pietro sicure ed accoglienti". Così il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni, in una nota rassicura cittadini e turisti dopo i 21 casi di coronavirus accertati nei giorni scorsi. "In questi giorni a Carloforte, grazie all'intervento dell'Ats - Ufficio di Igiene Pubblica, è stato eseguito un numero rilevante di tamponi al fine di individuare e arginare la diffusione del Covid-19 - spiega il primo cittadino - Alla luce dei risultati dei tamponi ad oggi eseguiti, possiamo dire che i numeri dei positivi sono al di sotto delle statistiche e del tutto fisiologici, tali da smentire chi si aspettava un numero di positivi ingestibile, chi parlava di chiusura dell'isola, chi ha cercato di denigrarla creando infondati allarmismi. Oggi Carloforte è un luogo sicuro e la sua comunità è responsabile o coraggiosa".

E il sindaco sciorina i numeri dei test eseguiti. "Lo dimostra il fatto che si è scelto di fare 575 test sierologici rapidi alla fine del lockdown e ad oggi oltre 800 tamponi - spiega Puggioni - Questa pervasiva e scrupolosa indagine epidemiologica dimostra che il virus circola, e circola ovunque, e se, per ipotesi, in tutte le realtà simili alla nostra per presenze turistiche si producesse lo stesso sforzo i numeri non sarebbero molto diversi. A Carloforte oggi abbiamo piena e totale contezza dell'estensione del virus e pieno e totale controllo, inoltre grazie alle scrupolose e puntuali attenzioni dei nostri operatori e al monitoraggio costante da parte delle Autorità competenti, è garantita la sicurezza anche nelle strutture e locali a servizio dei turisti. E questo - conclude - certamente fa della nostra isola un luogo più sicuro di altri".