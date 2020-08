Cade da parapetto Bastione Cagliari, grave un 17enne

Voleva mostrare alla ragazzina con la quale era uscito il suo coraggio, camminando sul parapetto del Bastione, ma è scivolato cadendo nel vuoto. Un ragazzino di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte. Da quanto si apprende il 17enne e una coetanea si trovavano al Bastione St. Remy dal lato del locale 'Caffè degli spiriti'. Non si sa per quale ragione, ma sembra per mostrare il suo coraggio, il minorenne prima si sarebbe affacciato dalla ringhiera e poi ha scavalcato il parapetto, camminando sul muretto. Il ragazzo ha perso l'equilibrio e, sotto gli occhi di dell'amica, è volato nel vuoto. Fortunatamente è finito su una delle piattaforme dell'ascensore che porta al quartiere alto di Castello.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto degli agenti della squadra volante e di un'ambulanza del 118. Il 17enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu dove si trova adesso ricoverato in Rianimazione con diversi traumi e una frattura alla mandibola. I medici mantengono riservata la prognosi.