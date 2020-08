Si rompe altro tratto condotta, Nuoro ancora senz'acqua

Ritorno dell'acqua nelle case rinviato a Nuoro. Era previsto per questa mattina dopo i lavori per la sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata, ma, durante la notte, si è verificato un nuovo problema nell'acquedotto di Jann'e Ferru al servizio di Nuoro e Mamoiada: la condotta si è nuovamente rotta.

Il guasto, che non consente di poter riavviare l'erogazione in città, è stato individuato in un tratto in cemento a circa 3 chilometri dall'abitato di Mamoiada in prossimità della vecchia strada statale 389. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono immediatamente attivate per eseguire questa ulteriore riparazione.

Ora i cittadini dovranno continuare ad approvvigionarsi della risorsa idrica attraverso gli autobotti dislocati da ieri in vari punti della città.