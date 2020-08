Mare sicuro: multe per 30 mila euro a Sant'Antioco

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 13 AGO - Ventinove sanzioni per 30 mila euro, una denuncia e quasi 120 tra lettini e ombrelloni sequestrati. Sono i numeri dell'attività di controllo effettuata nelle ultime settimane dai militari della Guardia costiera di Sant'Antioco nell'ambito dell'operazione Mare sicuro.

"Nella prima parte della stagione estiva, le attività sono state caratterizzate da un'intensa vigilanza sull'osservanza dell'Ordinanza di sicurezza balneare - spiegano dalla Capitaneria - con la costante sorveglianza delle condizioni di sicurezza per il corretto svolgimento delle attività balneari e con specifico riguardo alle dotazioni di sicurezza obbligatorie per le strutture ricettive e all'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e all'abbandono dei rifiuti in modo incontrollato sul territorio".

Ieri a sant'Antioco la Guardia costiera ha anche denunciato per occupazione abusiva una persona che aveva lasciato in spiaggia lettini e ombrelloni. Sotto chiave sono finiti 78 lettini e 39 ombrelloni che erano stati piazzati in 577 metri quadri arenile. (ANSA).