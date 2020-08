Incendi: ancora fiamme nel Sassarese, elicotteri in volo

Mentre la Sardegna è nella morsa del caldo con picchi di 40 gradi in alune zone, dall'alba gli elicotteri della flotta regionale antincendio si sono dovuti levare in volo per i primi roghi della giornata. Continuano a bruciare le campagne intorno a Bottida, nel Sassarese, dove ieri il fuoco aveva lambito il centro abitato devastando più di cinque ettari di bosco e macchia mediterranea. Sul posto, oltre alle squadre a terra che hanno lavorato per tutta la notte, ora cìè anche un elicottero proveniente dalla base di Anela.

Fiamme anche nel Nuorese: due Canadair stanno operando nelle campagne di Posada, dove un incendio si è sviluppato in località Pizzinnone. Accanto ai mezzi aerei della Protezione civile nazionale anche tre elicotteri della flotta regionale arrivati alle basi di Alà dei Sardi e Farcana. Il fuoco ha raggiunto anche la statale 131 Dcn, chiusa in entrambe le direzioni. Un altro rogo, infine, a Burgos, nel Sassarese, dove è stato necessario fare intervenire un elicottero proveniente dalla base di Bosa e il Super Puma da Fenosu.