Elezioni:c.sinistra diviso su candidato Senato nord Sardegna

Tutto da rifare in vista delle elezioni suppletive per il collegio senatoriale nord Sardegna rimasto vacante in seguito al decesso della pentastellata Vittoria Bogo Deledda. Il 20 settembre saranno chiamati alle urne i cittadini del territorio che comprende Sassari, la Gallura e 14 Comuni del Nuorese, ma i partiti sembrano non aver trovato ancora la quadra. Nel centrosinistra il discorso sembrava chiuso: tre giorni fa c'è stata l'investitura ufficiale di Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, da parte del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico. Un accordo che si presumeva dovesse coinvolgere tutte le forze che compongono la maggioranza parlamentare a sostegno del governo Conte, ma così non è: se Progressisti, Leu, Centro Democratico e Demos si sono allineati, non hanno fatto altrettanto Italia Viva e Italia in Comune, che dopo aver sondato la disponibilità dell'avvocato penalista Agostinangelo Marras hanno deciso di andare allo scontro con gli alleati.

Il legale, molto noto anche oltre i confini regionali per la sua attività professionale, già consigliere comunale nelle file del Pci nel 1990, ha per ora nicchiato. È stimolato ma ufficialmente vorrebbe riflettere sui risvolti lavorativi. In realtà è probabile che attenda di capire se ci sia ancora spazio per una candidatura unitaria anche perchè si registrano profondi malumori nel Pd in Gallura.

Dell'impasse che si è creato nel centrosinistra ne approfitta solo in parte il centrodestra. Sempre più orientati a puntare sulla figura di un moderato, i partiti che in Senato stanno all'opposizione avevano deciso di rivedere i piani rispetto a un collegio che in teoria spetterebbe alla Lega col Psd'Az. Il candidato che sembrava in pole, Antonello Peru (Udc), nel frattempo si è chiamato fuori dalla corsa. "Non ho mai avuto alcun interesse per la candidatura alle elezioni suppletive del Senato nel collegio nord della Sardegna: non già perché non lo ritenga un onore o un impegno gratificante, quanto perché voglio mantenere il patto siglato con gli elettori alle ultime regionali", spiega all'ANSA.

Consigliere più votato alle ultime regionali, l'esponente del centrodestra da subito era stato considerato il candidato ideale proprio per la sua capacità di catalizzare voti. "Preferisco continuare a svolgere i compiti di semplice consigliere regionale - ribadisce - e proseguire con impegno e dedizione nel lavoro teso a favorire il varo di alcune fondamentali riforme, nell'interesse del sassarese e dell'intera Sardegna. Cito tra tutte quella degli Enti locali che prevede anche l'istituzione della Città metropolitana di Sassari e ricordo un'altra serie di proposte di legge in materie economiche e di governo del territorio". Infine, "ringrazio i tanti amici e i non pochi sostenitori che nel corso di queste ultime ore hanno sollecitato una mia disponibilità alla candidatura, dimostrandomi ancora una volta stima e affetto, ma ribadisco pubblicamente la mia scelta di lavorare in Sardegna per migliorare le cose dei sardi".