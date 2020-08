Coronavirus: 120 tamponi effettuati a Sant'Antioco

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Dopo i 21 casi di coronavirus riscontrati a Carloforte anche a Sant'Antioco è stato avviato uno screening di massa. Centoventi le persone che si sono sottoposte al tampone, raggiungendo la postazione allestita in porto. Trenta di loro sono di Sant'Antioco, gli altri arrivano dai vari comuni del Sulcis. "Il nostro screening è collegato ai casi di Carloforte - conferma all'ANSA il sindaco Ignazio Locci - i 120 che si sono sottoposti ai tamponi sono venuti in contatto con i ventuno risultati positivi sull'isola di San Pietro. Abbiamo allestito la postazione a Sant'Antioco per facilitare i prelievi anche per chi arrivava dagli altri comuni", spiega. "I risultati di questo screening - annuncia il primo cittadino - sono attesi per domani in giornata". (ANSA).