L'inferno di fuoco di Bonorva in uno video-spot di riscatto

Si intitola "Il fuoco brucia. Dentro" ed è un video-spot pensato dal Gal Logudoro-Goceano per sostenere la causa della lotta agli incendi in Sardegna, ma anche per lanciare un segnale di riscatto e di speranza dopo il grosso incendio che ha incenerito le campagne di Bonorva. L'idea è di mostrare a tutti la devastazione prodotta dal rogo, ferite per un territorio come il Meilogu e uno dei suoi centri più importanti, trasformato nei giorni scorsi in un inferno di fuoco che ha danneggiato decine di aziende agricole, pascoli, macchia mediterranea e boschi, fino ad aggredire pesantemente lo stabilimento dell'acqua minerale Santa Lucia, azienda simbolo del territorio. Quell'incendio avrebbe potuto provocare conseguenze più tragiche.

Questo ha spinto il Gal a varare un piano per sensibilizzare al tema degli incendi estivi. In collaborazione con ConsulMedia, è stato così realizzato un filmato dalle forti suggestioni. In mezzo minuto il regista Antonello Carboni ha assemblato un mosaico di immagini, molte amatoriali, crude e vere, raccolte dai lavoratori, dai titolari delle aziende, dagli uomini del Corpo forestale regionale, dai Vigili del fuoco e dal sindaco del paese, per immortalare alcuni tra i momenti più drammatici delle operazioni di spegnimento. Lo slogan è una manifesta dichiarazione di impotenza di fronte a un fenomeno mai in crisi, un appello da un'isola che lentamente muore a causa degli incendi, i cui danni non sono solo materiali.