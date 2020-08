Fiamme in un appartamento, evacuata palazzina a Cagliari

Dieci appartamenti evacuati, un'abitazione gravemente danneggiata e una persona trasportata in ospedale con un principio di intossicazione. È il bilancio dell'incendio scoppiato questa mattina in un appartamento al pian terreno di una palazzina in via Ada Negri a Cagliari. Il rogo, le cui cause sarebbero accidentali, è divampato poco dopo le 6. Nell'appartamento in quel momento si trovava il proprietario. Le stanze della casa si sono velocemente riempite di fumo e il fuoco ha danneggiato i mobili del salotto e annerito le pareti. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante che hanno fatto uscire tutti dagli appartamenti. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate e, messo in sicurezza lo stabile, le famiglie sono potute rientrare nelle case. Il proprietario dell'abitazione in cui è divampato il rogo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Marino.