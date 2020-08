Elezioni: scelto candidato Pd-M5s per Senato nord Sardegna

Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, è il nome scelto dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle in vista delle elezioni suppletive per il collegio del Senato nord Sardegna rimasto vacante in seguito al decesso della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda.

Vicino ai cinquestelle sassaresi, l'ingegnere originario di Banari è stato individuato come l'uomo giusto per mettere d'accordo tutte le forze che attualmente sostengono in Parlamento il governo Conte. Per il premier e per la sua coalizione, il collegio che comprende il territorio di Sassari, della Gallura e di parte del Nuorese è fondamentale anche dal punto di vista numerico, dati i risicati i numeri della maggioranza a Palazzo Madama. Giochi quasi fatti anche nel centrodestra, dove sembra ormai certa la candidatura del consigliere regionale Antonello Peru, recordman di preferenze.