Brodo e tortelli con sapori Sardegna, chef Berton a P.Doglio

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Creativo, contemporaneo, innovativo: Andrea Berton è il protagonista del quarto appuntamento con "Notti Stellate" a Palazzo Doglio, a Cagliari, il 12 agosto prossimo. Insieme ad Alessandro Cocco, chef executive dell'Osteria del Forte, darà vita a una serata nel segno della cucina d'autore. E fino al 17 agosto sarà ai fornelli del Forte Bay al Forte Village, ristorante con vista sul mare per proporre agli ospiti del resort di Santa Margherita di Pula le sue creazioni culinarie.

"Pochi prodotti freschi, libertà negli accostamenti, semplicità: sarà interessante proporre i piatti del menu del Berton (il suo ristorante a Milano, ndr) utilizzando ingredienti sardi rinomati per la loro bontà e genuinità", racconta all'ANSA lo chef stellato. A Palazzo Doglio proporrà anche il famoso brodo, punto di forza dei suoi menù degustazione milanesi.

All'Osteria del Forte invece lo chef presenta, tra le portate, una novità: i tortelli con pesto e pomodoro.

"Notti Stellate", le cene a 4 mani che di volta in volta accostano uno chef stellato con l'executive chef dell'Osteria del Forte, Alessandro Cocco, giovane promessa della cucina italiana, prosegue il 19 agosto con Max Mascia. (ANSA).