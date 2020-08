La vendemmia nelle stelle, tour tra i vigneti di Argiolas

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Un tour in notturna tra i vigneti di Argiolas, a Serdiana, con degustazioni di rossi e bianchi e l'osservazione delle stelle. Sarà l'astrofisica Barbara Leo ad accompagnare il 13, 20 e 27 agosto i visitatori tra i filari per individuare nella volta celeste, grazie a un laser, la stella Vindemiatrix, ma anche altre costellazioni legate alla vendemmia. Un viaggio alla scoperta della mappa 'stellare' che i nostri antenati utilizzavano per scandire i tempi dell'agricoltura.

"La Vindemiatrix infatti annunciava il periodo della raccolta - spiega l' astrofisica e divulgatrice scientifica, operativa presso il Planetario di Cagliari, oltre che presidente dell'associazione Orbitando - era il cielo ad annunciare il momento giusto per vendemmiare". Questo antico legame tra agricoltura e astronomia ha fornito lo spunto alle Cantine Argiolas per dar vita all'evento inserito nella manifestazione "Calici di stelle".

Forte della sua preparazione scientifica, arricchita dalla passione per la mitologia greco-romana, Barbara Leo punterà il laser per descrivere le costellazioni celesti, narrando i miti di cui sono protagoniste. La visita è accompagnata da una degustazione di piatti tipici sardi abbinati ai vini Argiolas.

L'evento, inizialmente previsto per una sola serata, è stato riproposto per via dell'alto numero di adesioni. (ANSA).