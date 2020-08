Coranavirus: test sierologici in piazza a Stintino

(ANSA) - STINTINO, 10 AGO - Test sierologico in piazza a Stintino come misura per prevenire e contrastare il contagio da Covid-19. Mercoledì 12 agosto chiunque potrà eseguire il test in un laboratorio mobile che si fermerà in piazza dei 45, dalle 19.30 alle 23. L'iniziativa fa parte del progetto "Salute prevenzione innovazione tecnologica" (Sprint) e per poterne usufruire sarà sufficiente mettersi in fila e pagare 25 euro, il costo del test IgG/Igm per la rilevazione degli anticorpi al virus. (ANSA).