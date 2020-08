Cagliari: ritiro precampionato tutto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 AGO - Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazione precampionato del Cagliari in vista della stagione 2020-21. Il ritrovo è fissato per il pomeriggio di martedì 18 agosto ad Asseminello. Da qui, mercoledì pomeriggio, la partenza per Aritzo per iniziare a lavorare sul campo con una seduta pomeridiana allo Stadio del Vento.

La prima parte della preparazione si snoderà con doppi allenamenti (alle 9.30 e alle 18) fino alla chiusura di sabato 22. I rossoblù, che alloggeranno all'Hotel Sa Muvara, torneranno per il sesto anno consecutivo tra i monti della Barbagia.

Quest'anno invece niente Pejo, la località del Trentino che ha ospitato il ritiro lungo dei rossoblù negli ultimi anni. Si starà nel cuore della Sardegna, pronti a vivere ancora una volta il territorio.

La mattina di lunedì 24 si torna all'opera ad Asseminello: la squadra di allenerà fino al 13 settembre, quando si entrerà a tutti gli effetti nella preparazione all'esordio in campionato.

In via di definizione le date delle amichevoli. (ANSA).