Musica: 25 anni di carriera nel live di Silvestri a Cabras

"Fare la cosa giusta" è tornare a suonare sul palco. Anche in quest'estate così particolare e avara di musica a causa delle restrizioni anti Covid, Daniele Silvestri ha deciso di girare l'Italia e salire sui palcoscenici dal vivo.

Il cantautore romano, con la sua band al completo, si esibirà lunedì 10 agosto (ore 21.30) nella scenografica piazza Stagno di Cabras grazie al calendario organizzato da Rete Sinis in collaborazione con Dromos e Sardegna Concerti. Un tuffo nella storia personale di Silvestri, con una scaletta costruita per recuperare anche pezzi mai fatti durante i 25 anni di live o abbandonati da tempo.

Con questo atteso concerto, la programmazione di Rete Sinis entra dunque nel vivo aprendo una lunga sequenza di eventi e spettacoli al Parco dei Suoni di Riola Sardo che sarà ufficialmente inaugurato il 14 agosto con i Ritratti d'artista e i due concerti di Piero Marras e le Balentes, per proseguire poi con un ricco calendario tutti i week end fino al 12 settembre.

Lunedì assieme a Silvestri saliranno sul palco i sette musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

"E' il momento in cui riassaporiamo alcune libertà che davamo per scontate, questa riconquista ci è sembrata la cosa giusta ed è stata una scommessa farlo, un vanto. Ma senza di voi non esisterebbe niente di tutto questo. Grazie" ha dichiarato il cantautore. Prezzi: 30 euro (+4,50 diritti di prevendita) e 25 (+3,75). Info: BoxOfficeSardegna, V.le R. Margherita 43, Cagliari, tel. 070657428, www.boxofficesardegna.it; Dromos, via Sebastiano Mele 5/b, Oristano, tel. 07833104.