Coronavirus: sindaca Sestu, un nuovo caso di positività

Un nuovo caso di Coronavirus a Sestu. lo annuncia su Facebook la sindaca Paola Secci: "Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, sta bene e si trova in isolamento domiciliare. La situazione è comunque sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona.

"Questi contagi devono servirci da monito - aggiunge la prima cittadina - La pandemia non è finita e bisogna continuare a osservare tutte le misure anti-contagio prescritte, in particolare il distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso. Siamo stati bravi nel limitare i contagi anche nel periodo critico e sono sicura che continueremo, con grande senso di responsabilità e consapevolezza, a contrastare il virus per il nostro bene e di tutta la comunità.Forza e coraggio Sestu" Questo caso, come ricorda la stessa Secci, arriva dopo due mesi dalla guarigione di tutti i cittadini di Sestu che avevano contratto il Coronavirus. "Un traguardo importante che sapevamo non sarebbe stato facile mantenere con il riavvio di tutte le attività", scrive ancora su Fb.