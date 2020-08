Cagliari ha la sua ruota panoramica, folla per inaugurazione

Tutti in fila per salire a bordo delle cabine della nuova ruota panoramica del porto di Cagliari. Folla ieri sera per il primo giro "notturno". E ora si continua ogni giorno sino al prossimo 21 maggio. All'inaugurazione anche il vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius e gli assessori Paola Piroddi (spettacolo) e Alessandro Sorgia (turismo).

"È una scelta dell'Autorità di Sistema Portuale, appoggiata dal Comune e pagata da un privato - aveva spiegato nei giorni scorsi su Facebook il sindaco Paolo Truzzu nella sua bacheca rispondendo alle polemiche scatenate anche sul web - Può piacere o meno. Attirerà visitatori o no? Non lo so. Vedremo. Ma perché farne una questione di battaglia politica? A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira".

L'altezza dell'attrazione, pari a 45 metri consentirà di guardare lontano verso il mare. Ma anche verso la città. Le cabine, 36 in tutto, saranno facilmente accessibili ai diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione sia per l'estate sia per l'inverno. C'è anche una cabina "vip" con salottino e bottiglia di champagne. Massima attenzione, naturalmente, alle regole anti Covid.

L'area di circa mille e cento metri quadri, compresa tra il Molo Sanità e la Calata via Roma è stata affidata concessione demaniale marittima. È stata la City Eye Srl ad installare questa nuova attrazione. "La ruota - si legge in una nota - corrisponde a pieno ai criteri stabiliti dall'AdSP: dall'età, non superiore ai 20 anni, della struttura; all'assenza di fondazioni per il suo posizionamento e al pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il settore".