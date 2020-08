Tir a fuoco dopo incidente su 131, traffico bloccato Campeda

Traffico bloccato sulla statale 131 all'altezza di Campeda a seguito dell'incendio di un tir coinvolto in un incidente stradale. Il mezzo pesante, che trasportava frutta ed era diretto a Cagliari, si è ribaltato ostruendo la carreggiata. La circolazione è ripresa su una sola corsia di marcia in attesa dell'arrivo da Sassari di un'autogru dei vigili del fuoco per la rimozione del tir. L'autista di nazionalità moldava ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale dal 118. Le fiamme sono state spente dai pompieri del distaccamento di Macomer. Sul posto anche carabinieri e polizia stradale.