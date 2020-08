Sanità: in Aula scontro schieramenti su ripristino otto Asl

Al via in Consiglio regionale l'esame della riforma che ripristina le vecchie otto Asl con personalità giuridica. Nell'Aula, nella quale è presente anche il governatore Christian Solinas, è subito scontro tra maggioranza e minoranza. Il relatore del centrodestra, il presidente della commissione Sanità Domenico Gallus, ha insistito sul fallimento dell'Ats: "Tutti coloro che sono stati sentiti in audizione, manager, Anci e sindacati, hanno espresso apprezzamento per la scelta di superare l'azienda unica che, di fatto, ha distanziato i vertici dai territori, e quindi i cittadini da chi può dare concretamente risposte alle loro istanze".

Un passaggio sullo scorporo 'sofferto' del Microcitemico e dell'Oncologico dal Brotzu di Cagliari. Nel testo è previsto che approdino nell'orbita della Asl 8, ma Gallus ha precisato che "la questione, vista la sua rilevanza, è stata rinviata alla decisione dell'Assemblea e, a tal fine, è stato chiesto all'assessorato di predisporre una relazione illustrativa che dia conto delle procedure, dei costi e dei tempi per un eventuale scorporo". Il relatore di maggioranza ha poi ricordato che la riforma prevede "un piano di investimenti straordinari per la realizzazione di nuovi ospedali e un piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione degli esistenti".

All'attacco del riordino il capogruppo del Pd, e relatore di minoranza, Gianfranco Ganau. "Di fatto - ha spiegato - la riforma moltiplica gli enti del sistema sanitario regionale che passano da 6 a 14, con un incremento per la sola attivazione delle Asl di 48 figure apicali che determinerà un aumento dei costi tra i 3 e i 3,5 milioni di euro l'anno". L'esponente dem ha quindi messo in guardia su una possibile impugnazione del provvedimento. "Per il reclutamento e la selezione dei dirigenti - ha chiarito - si introduce un improbabile elenco regionale degli idonei contravvenendo alla norma nazionale". La riforma, insomma, secondo Ganau,"sposta indietro le lancette dell'orologio, rispondendo più a logiche di spartizione del potere che ad un reale miglioramento dell'efficienza". In generale, poi, tutti i consiglieri dell'opposizione intervenuti nella discussione hanno sottolineato quanto sia "poco opportuno" affrontare una riforma nel periodo del Covid-19.

OPPOSIZIONI, RIFORMA PROMUOVE SISTEMA VECCHIO - Un bluff, una legge che ripropone un sistema vecchio e che privilegia il privato sul pubblico. E' la riforma della Sanità secondo gli esponenti dell'opposizione intervenuti oggi in Aula in fase di discussione generale. Secondo Michele Ciusa (M5s) "la maggioranza ha pensato più al potere ignorando il grido di dolore di operatori sanitari e cittadini". Massimo Zedda (Progressisti) ha ricordato che "la Sardegna è l'esempio unico al mondo di un sistema sanitario che cambia con una riforma durante una pandemia che ha colpito tutto il pianeta, una responsabilità enorme che dovrebbe consigliare di attendere almeno qualche mese". Anche Cesare Moriconi (Pd) ha invitato la maggioranza a fermarsi: "Si ripropone un sistema nato nel '95 che risaliva a sua volta nell'81, come se il tempo trascorso non ci avesse insegnato nulla, senza dimenticare che la pandemia ha aggravato tutto". Roberto Li Gioi (M5s) ha insistito su "una legge bluff che nasconde a malapena un grande progetto di occupazione di posti di potere".

Anche per Eugenio Lai (LeU) la legge rappresenta "un ritorno al passato". Tutti della maggioranza i consiglieri che hanno promosso la riforma. Nico Mundula (FdI) ha sottolineato che il riordino è necessario "per superare la visione basata sull'azienda unica", Giovanni Antonio Satta (Riformatori) si è soffermato "sull'importanza delle nuove tecnologie nella gestione dei servizi sanitari: bisogna puntare a una sanità sempre più digitale in grado di garantire cure da remoto. E' una sfida obbligata". Annalisa Mele (Lega) ha sostenuto che la riforma "è coraggiosa". Giovanni Satta (Psd'Az) ha invece chiesto un impegno sul Mater Olbia: "E' una risorsa importante se gestita come si deve, deve essere integrata nel sistema pubblico e nella ricerca universitaria". Per Giorgio Oppi (Udc) il ritorno al passato non è un problema, "magari si tornasse al passato": "I problemi sono iniziati nel 2006 quando Soru ha deciso di caricare la spesa sanitaria sul bilancio regionale. Poi sono arrivate le gestioni Dirindin e Moirano. Il sistema adesso ha bisogno di correzioni".