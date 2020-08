Moto centra suv durante sorpasso, 24enne muore in Gallura

Incidente mortale in Gallura, sulla strada provinciale che conduce a San Pantaleo, a due passi dalla Costa Smeralda. Un motociclista di 24 anni, Riccardo Dessì, di Sant'Antonio di Gallura, è morto in uno scontro frontale con una Range Rover. Secondo i primi rilevi raccolti dalla Polizia locale di Olbia, il giovane in sella alla sua moto si dirigeva verso Olbia quando , effettuando una manovra di sorpasso, si è scontrato con un'auto che procedeva nella corsia opposta, in direzione San Pantaleo. Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e il suo corpo è volato oltra la cunetta. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Arzachena, ma per il 24enne ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.