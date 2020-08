Fiamme in hotel sud Sardegna, turisti evacuati

Incendio questa notte all'hotel Is Morus di Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna. I turisti sono stati fatti evacuare per precauzione. Ora la situazione è tornata alla normalità e gli ospiti sono potuti rientrare in albergo, ma intorno alle 4 ci sono stati momenti di apprensione. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, si sarebbero sprigionate dall'area congressi. Ma risulta coinvolta anche un'auto parcheggiata a pochi metri di distanza. Una persona lievemente ferita è stata accompagnata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. L'allarme è arrivato alla Sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari alle 4.43. E subito è scattato l'intervento. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pula.