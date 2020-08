Un viaggio negli anni '80 alla Galleria Comunale di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - La produzione artistica negli anni '80 in Sardegna, con un focus su Cagliari. La Galleria comunale ospita "Back to the 80's - Gli anni Ottanta dentro e fuori le Collezioni Civiche". Un percorso espositivo che parte dalle collezioni permanenti dei Musei Civici per mettere in rilievo l'importante fermento culturale del decennio dove alla pittura e alla scultura si accostano installazioni, performance, video arte, fotografia, design.

La mostra che apre al pubblico il 6 agosto, è curata da Efisio Carbone e Tiziana Ciocca e promossa e organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e Musei Civici di Cagliari. L'allestimento concentrato nella sala Ugo della Galleria dialoga con le opere delle Collezioni permanenti.

Tra gli autori esposti Maria Lai, Costantino Nivola, Pinuccio Sciola, Tonino Casula, Gaetano Brundu, Angelo Liberati, Ermanno Leinardi, Antonello Ottonello, Rossana Rossi Primo Pantoli, Ad arricchire il progetto espositivo una serie di appuntamenti a tema ai Giardini Pubblici negli spazi antistanti la Galleria Comunale.

Tra gli appuntamenti il 17 settembre Rosanna Rossi racconta l'installazione site-specific che realizzò in quegli anni proprio alla Galleria Comunale di Cagliari.

Intanto nella sala della Quadreria, torna stabilmente l'allestimento della Collezione delle ceramiche della Collezione Ingrao. La collezione è databile tra la seconda metà del XVIII e la seconda metà del XIX secolo, con poche ceramiche risalenti ai decenni iniziali del XX secolo, e segue il criterio della provenienza. (ANSA).