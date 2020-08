Stretta della sindaca a Carbonia, musica sino a una di notte

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - Sì alla musica, ma sino all'una di notte. E ad almeno duecento metri da altre attività promosse dall'amministrazione comunale. È l'ordinanza firmata dalla sindaca di Carbonia Paola Massidda: per piano e disco-bar si può cominciare dalle 19, ma si può andare avanti al massimo sino a sei ore. Con l'obbligo di organizzare gli spettacoli a distanza di cento metri l'uno dall'altro. "Si tratta di uno strumento - spiega la prima cittadina - che mira a contemperare da una parte le esigenze dei gestori di pubblici esercizi che organizzano spettacoli all'aperto e dall'altra le richieste dei cittadini residenti nelle aree interessate di poter riposare tranquillamente nelle ore notturne". Particolare tutela dovrà essere osservata anche nei confronti di eventi organizzati dal Comune al Teatro Centrale di piazza Roma, all'anfiteatro di Piazza Marmilla e nella stessa piazza Roma. In questo caso, il divieto di svolgere in contemporanea intrattenimenti all'aperto da parte dei pubblici esercizi si estende sino ai 200 metri di distanza. (ANSA).