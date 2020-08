Serra di marijuana in cantina, coppia arrestata a Padru

Avevano trasformato la cantina della loro casa in una serra dove coltivavano una trentina di piante di marijuana. Un uomo di 57 anni e una donna di 47, entrambi di Olbia, sono stati arrestati stamattina a Padru dai carabinieri della locale Stazione con l'accusa di produzione ai fini di spaccio in concorso. I due sono finiti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima a Sassari.

I militari da qualche giorno tenevano d'occhio l'abitazione delle coppia, nella frazione "Budò" e questa mattina hanno proceduto con la perquisizione della casa. In un magazzino utilizzato come cantina sono state trovate 21 piante di marijuana alte anche 1,20 m, 11 piantine dell'altezza di circa 10 cm, 4 steli con infiorescenze in essiccazione, mezzo sacco di 800 grammi con foglie tritate e non. Nel bagno del magazzino la coppia aveva creato le condizioni ideali di crescita delle piante, grazie a un sistema di illuminazione a luce calda alogena e a led, ventilatori, termostati e fertilizzanti per la cura delle piante. Il tutto è stato sequestrato.