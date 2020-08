Nuovo caso di Covid in nord Sardegna, 62enne ricoverata

Nuovo caso di contagio da covid-19 nel nord Sardegna. Una donna di 62 anni di Porto Torres è stata ricoverata ieri notte nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari dopo essere risultata positiva al coronavirus. La paziente si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata per essere curato in seguito a un trauma cranico che le aveva procurato una momentanea perdita di conoscenza e malessere generale. La donna aveva avuto una polmonite nei mesi scorsi, non associata al coronavirus. Per questo i medici hanno deciso di sottoporla a tampone rinofaringeo, anche se non presentava né febbre né problemi respiratori. Il test ha dato esito positivo e la 62enne si trova ora ricoverata nel reparto Malattie infettive.