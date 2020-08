Incendi: due roghi nel Nuorese, entra in azione un Canadair

Canadair ancora in azione in Sardegna, dove da cinque giorni prosegue la strenua lotta alle fiamme alimentate dal forte del vento di maestrale che ieri sera ha lasciato a terra i mezzi aerei.

Dall'alba il velivolo della Protezione civile nazionale si è alzato in volo dalla base di Olbia per raggiungere due incendi scoppiati nel Nuorese e sui quali sono intervenuti anche due elicotteri della flotta regionale. Il primo rogo a Torpè, dove ieri mattina si è registrato un altro fronte di fuoco che ha mandato in fumo circa 4 ettari di macchia mediterranea; il secondo a Sorgono, dove la macchina antincendi sta tuttora operando.