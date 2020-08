Un caso a Macomer, annuncio sindaco su fb

Un caso di positività al Covid 19 è stato accertato ieri a Macomer. Il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto a mettere in quarantena obbligatoria la persona interessata e ad avviare l'indagine epidemiologica dei familiari, per ricostruire l'eventuale catena di contagio e ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (Coc). Ne ha dato notizia nella tarda serata di ieri il sindaco Antonio Onorato Succu dal suo profilo Facebook.

"L'amministrazione comunale ha prontamente attivato gli uffici preposti e avviato le procedure previste dalla legge proprio per consentire la gestione delle eventuali fasi di emergenza derivanti da segnalazioni di casi di positività al Covid nel territorio comunale - ha scritto Succu - A seguito delle interlocuzioni verbali con i dirigenti dell'Ats è stata aggiornata l'attività del Coc che, come previsto dalla Pianificazione Speditiva per la fase di allerta arancione, sta gestendo in stretta collaborazione con Ats questa delicata fase. La situazione risulta pienamente sotto controllo e intendo rassicurare la cittadinanza che non è il caso di alimentare allarmismi e inutili, quanto vietate, "caccia al positivo. Forniremo tutte le comunicazioni del caso tramite i canali istituzionali nelle nostre disponibilità" ha concluso il sindaco.