Budelli: 60mila firme per aiutare custode a restare su isola

Quasi 60mila firme in 2 giorni per chiedere al ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, di far restare l'eremita guardiano di Budelli, Mauro Morandi sull'Isola nota per la sua spiaggia rosa. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma change.org e continua a ricevere sottoscrizioni.

L'80enne Morandi, per oltre trent'anni il custode solitario dell'isola per conto della vecchia proprietaà, oggi è considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato. E ora che il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha avviato l''intervento di bonifica e di pulizia cui dovrà seguire l'abbattimento di opere abusive realizzando un osservatorio, il guardiano dovrà fare i bagagli. "Sono pronto a fare tutto ilpossibile per rimanere qui, anche se ciò significa che dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, ne' cosa fare. Questa è la mia vita. Semplicemente non mi vedo giocare a carte o a bocce": è stato l'ultimo disperato appello dell'81enne.