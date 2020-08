Incendi: il maestrale mette a terra mezzi aerei in Sardegna

Sono complessivamente 27 gli incendi registrati oggi in Sardegna, spazzata da un forte vento di mastrale che ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento e che tuttora sta creando difficoltà alla macchina regionale antincendi, lasciando a terra i mezzi aerei che oggi sono alzati in volo per 10 roghi In tre casi sono stati necessari anche i lanci dai Canadair che si sono alzati in volo nuovamente sulle campagna di Bonorva, el Sassarese, che bruciano da tre giorni, a Torpè, nel Nuorese, dove il fuoco ha percorso una superficie di circa 4 ettari di macchia mediterranea, e a Loculi (Nuoro) dove sono arrivati anche tre elicotteri.

Fiamme ancora attive a Serramanna e a Sorso, mentre i fronti di fuoco sono stati spenti, sempre con l'azione dei mezzi aerei a Elini (Nuoro), dove sono antati in fumo 2000 mq di campi incolti, a Burcei (Città Metropolitana di Cagliari), dove il fuoco ha percorso un ettaro di macchia mediterranea, a Dolianova (Sud Sardegna) con 2,5 ettari di macchia mediterranea e uliveti andati in fumo. Sempre nel Sud Sardegna 10 ettari di pascolo sono stati bruciati a Nurri, e due ettari di macchia mediterranea sono stati divorati dalle fiamme a Furtei.