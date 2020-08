Siniscola,in un video paesaggi mozzafiato di coste e interno

Le dune di Capo Comino, le acque cristalline di Berchida, le Tombe dei giganti, il Montalbo. Sono alcuni dei luoghi ripresi nel video promozionale per il rilancio del turismo nel comune di Siniscola. Immagini realizzate con attrezzatture digitali di ultima generazione dal videomaker Gianluca Flore, online da alcuni giorni su Youtube, con già un boom di visualizzato, e presto disponobile anche sul sito dell'amministrazione comunale e sui principali circuiti di promozione turistica. Il video, un minuto e mezzo di filmato dal titolo "Siniscola verso la libertà", vede come protagonista la blogger Angela Bacciu e si avvale in sottofondo della voce narrante dell'attore Marco Moledda.

"E' un invito a riprendere in mano i propri spazi e poterli rivivere in sicurezza, ripercorrendo i ricordi e le sensazioni che una vacanza regala e custodisce - spiega all'ANSA l'assessora al Turismo Angela Bulla - Un lavoro svolto dal nostro assessorato che crede fortemente nella promozione di questo straordinario territorio attraverso il web e le piattaforme social". La campagna di storitelling è stata ideata, scritta e filmata dallo stesso videomaker, che da anni si occupa di promozione della Sardegna con video in prevalenza realizzati con l'uso del drone. "E' un'opera che esorta ad avere fiducia nel futuro e a scoprire o riscoprire la bellezza dei luoghi ma anche a fare tesoro di questi ricordi per poterli condividere con gli altri", racconta Gianluca Flore.

"Ed ecco che la presenza femminile percorre con brevi clip la vetta del Montalbo, le spiagge di Berchida, Capo Comino, Santa Lucia, il Nuraghe sas Piperas, la Tomba dei Giganti su Picante, la Grotta Gana'e Gortoe, La Caletta, Sa preta ruja, rendendo tutto più rassicurante: un invito a viaggiare con spirito libero su questo territorio in ogni periodo dell'anno perché Siniscola è sicura. Da parte mia - dice infine il regista - voglio ringraziare oltre che l'amministrazione comunale che ci ha dato gli strumenti per lavorare, anche tutti i siniscolesi che hanno partecipato fattivamente alle nostre attività".