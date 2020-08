Mogoro conferma la Fiera dell'artigianato artistico

(ANSA) - NUORO, 03 AGO - I migliori manufatti dell'isola, dalla ceramica alla tessitura, dall'orificeria al legno passando per la pelletteria il ricamo e la cestineria, fino all'agroalimentare e al vetro, saranno esposti alla Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, giunta alla 59esima edizione. Dall'8 agosto al 6 settembre, 91 espositori metteranno in vendita i loro prodotti in uno spazio in completa sicurezza, nel rispetto delle misure anti- Covid. Il più importante appuntamento del settore in Sardegna, che lo scorso anno ha registrato 13mila presenze, è stato illustrato oggi dal sindaco Sandro Broccia, dall'assessora della Pubblica istruzione e dell'Artigianato, Luisa Broccia, dal direttore artistico della rassegna, Marcello Muru, e dalla presidente della cooperativa Su Trobasciu, Wilda Scanu.

"Il filo della tradizione non si spezza: la Fiera, gli artigiani, l'amministrazione comunale, Mogoro tutta, ci sono anche in questo terribile 2020 - ha affermato il sindaco - Dopo un grande sforzo organizzativo, siamo orgogliosi di poter assicurare alla Sardegna e ai visitatori lo svolgimento regolare di una manifestazione che dal 1961 non si è mai fermata. Una delle novità più importanti è legata al potenziamento dell'offerta on line: sul sito della Fiera, adesso, è possibile non solo prenotare il biglietto ma anche visitare virtualmente lo spazio fieristico e approfondire la conoscenza delle produzioni artigianali in mostra". "La Fiera è il nostro piccolo, grande contributo per la ripartenza di alcuni dei settori chiave dell'economia in Sardegna: il turismo e l'artigianato - ha commentato l'assessora Broccia - Un plauso va ai nostri imprenditori artigiani, che sanno affrontare le difficoltà di un momento economico sfavorevole".

Per il direttore artistico Muru, "le finestre reali e le finestre virtuali permettono agli artigiani di comunicare, di affacciarsi e di confrontarsi con il mondo, anche quello digitale. Questa emergenza ha imposto nuovi suggerimenti di acquisto, mettendo al servizio degli espositori l'utilizzo delle nuove tecniche di visual merchandising". (ANSA).