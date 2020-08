Incendi: nuovo rogo a Orgosolo, è il terzo in due giorni

Ancora fiamme in Sardegna. E ancora un rogo a Orgosolo, nel Nuorese, dopo quelli di sabato e di ieri che ha mandato in fumo circa 100 ettari di superficie avvicinandosi pericolosamente alle case e provocando danni nelle aziende agricole, tanto da richiedere l'intervento di un Canadair e tre elicotteri. L'incendio è divampato intorno alle 11 nel territorio al confine tra Orgosolo e Fonni, in località Badde Lullurgu vicino a Pratobello. Grazie al tempestivo intervento delle forze a terra del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas e ai lanci di estinguente dall'elicottero della base di Sorgono le fiamme sono state domate in poco più di mezz'ora.