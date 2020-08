Rivoluzione Cagliari. Nuovo tecnico alla guida della squadra, ma insieme all'allenatore va via anche il direttore sportivo Marcello Carli. Non c'è ancora l'ufficialità, attesa però per le prossime ore. Carli, che ha confermato il divorzio all'ANSA, era arrivato in Sardegna tre stagioni fa con la squadra in piena lotta salvezza al posto di Giovanni Rossi, ex Sassuolo come il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. Per la sostituzione si pensa a una soluzione interna.