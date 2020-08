Zenga, via da Cagliari? presidente ha diritto farlo

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "È nel diritto di qualsiasi presidente farlo, e se ha deciso così ha avuto buoni motivi per farlo. Io non ho niente da rimproverarmi. Era complicato fare di più". Così Walter Zenga, dai microfoni di Sky Sport, sulla decisione del presidente del Cagliari Tommaso Giulini di non congermarlo alla guida della prima squadra.

"L'unico nostro 'difetto' è stato quello di fare subito dieci punti, mettendoci in una posizione tranquilla - dice ancora Zenga -. È stata un'esperienza che mi porterò con me. Forse ho commesso un errore, quello di aver accettato un contratto fino a giugno con una clausola, quella del raggiungimento del settimo posto, quasi impossibile da raggiungere". (ANSA).