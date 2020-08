Una scultura in bronzo per Grazia Deledda al Monte Ortobene

(ANSA) - NUORO, 01 AGO - Dopo la statua-monumento in corso Garibaldi, Nuoro offre un nuove tributo alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda a cui ha dato i natali nel lontano 1871.

Venerdì scorso l'inaugurazione al monte Ortobene di una scultura in bronzo raffigurante la letterata , donata ai nuoresi dal Comitato Monte Ortobene e realizzata dall'artista Pietro Longu, presente alla cerimonia insieme al sindaco Andrea Soddu "Grazia Deledda è un orgoglio di Nuoro e della Sardegna in tutto il mondo - ha detto il primo cittadino - La collocazione sul monte Ortobene della statua non è casuale, rappresenta il forte legame che la scrittrice aveva con questo luogo, descritto amorevolmente nel suo romanzo più famoso "Canne al vento" e citato, il 10 dicembre 1927, durante il suo discorso di premiazione del più ambito riconoscimento letterario, il Nobel per la letteratura.

Ringrazio il Comitato per questa iniziativa e tutte le altre associazioni nuoresi che curano e animano, con numerose iniziative, il nostro monte", ha concluso Soddu. (ANSA).