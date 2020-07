Turismo: Delphina all'insegna della vacanza sostenibile

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Puntare sulla vacanza sostenibile per riscoprire in tutta la loro pienezza le attrattive di un territorio". E' la filosofia di Delphina Hotels & Resorts, attiva dagli anni '90 nel Nord della Sardegna con lo slogan "la natura come progetto".

"Delphina Hotels & Resort -- spiega il direttore marketing Libero Muntoni - è la prima catena alberghiera italiana e una delle prime al mondo, ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Nell'ultimo triennio più di 10600 tonnellate risparmiate: l'equivalente della Co2 assorbita da 75.000 alberi in un anno intero".

Grande attenzione è rivolta anche alla mobilità sostenibile.

"Nelle strutture Delphina per lo spostamento degli ospiti all'interno dei resort circolano veicoli elettrici ricaricati sul posto e sono presenti anche colonnine per le auto elettriche degli ospiti" spiega.

Dal 2019 è stato abolito l'utilizzo delle bottiglie di plastica da strutture e uffici, con un risparmio di più di 68 mila e 700 bottiglie, sostituite con vetro e alluminio. Una svolta che ha interessato le 1600 camere e appartamenti, i 32 ristoranti e i 22 bar del gruppo.

"I risultati raggiunti - aggiunge Muntoni - sono il segnale di come si possa fare impresa nel comparto turistico rispettando e valorizzando i territori. Anche con l'emergenza Covid abbiamo mantenuto le nostre policies per la tutela dell'ambiente conciliandole con i protocolli sanitari".

I Delphina Hotels & Resorts sono stati realizzati e sono gestiti direttamente da due famiglie galluresi. Fin dagli anni ottanta, alberghi e appartamenti sono stati progettati come edifici diffusi e a basso impatto visivo, integrati nel paesaggio circostante, prendendo spunto dallo "stazzo", tipica costruzione di campagna gallurese. Le piante autoctone come il ginepro e l'olivastro, richiedono un minore fabbisogno idrico e rilasciano salubri essenze.

"Il lungo percorso di Delphina, responsabile e lungimirante, è - conclude Muntoni - oggi consacrato da importanti premi internazionali, tra cui l'incoronazione del Resort Valle dell'Erica come Europe's Leading Green Resort, ovvero migliore green resort d'Europa 2019 ai World Travel Awards. L'azienda è anche Corporate Golden Donor del FAI, il Fondo per l'ambiente italiano che lavora per la protezione della bellezza, della cultura e del patrimonio naturale. E' inoltre partner di Spazzatura Kilometrica, l'associazione che promuove gare di raccolta di rifiuti differenziati". (ANSA).