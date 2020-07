Scooter contro auto a Cagliari, grave un 54enne

Grave incidente stradale ieri notte a Cagliari, in via Lungo Saline. Un motociclista di 54 anni di Quartu è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu.

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Isola San Pietro, la moto con in sella il 54enne per cause non ancora accertate, ha superato lo spartitraffico andando a scontrarsi con una Smart condotta da un 38enne. La due ruote e il centauro sono andati poi a sbattere contro un cartello stradale. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 e la polizia municipale.

Il 54enne è stato soccorso e trasportato al Brotzu in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.