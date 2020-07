Turismo: videogiochi per promuovere le bellezze di Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 30 LUG - Alghero promuove le spiagge, la storia e la cultura della Riviera utilizzando uno dei mezzi più vicini ai giovani: i videogames. Sostenuto dalla Fondazione Alghero sarà pubblicato nei prossimi giorni un bando da 60mila euro per un concorso di idee rivolto a giovani creativi, game designer, sviluppatori, associazioni culturali e a chiunque si voglia mettere alla prova una sfida internazionale: essere parte attiva di Med Gaims, piano di cooperazione euromediterranea che promuove il patrimonio artistico e culturale e utilizza i giochi come elemento per favorire l'esperienza turistica.

Med Gaims è un progetto finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Eni Cbc Med con 2milioni e 100mila euro, coinvolge un partenariato che mette insieme Libano, Giordania, Spagna e Italia. Alghero è l'unica città italiana coinvolta attraverso la Fondazione Alghero, partner in associazione con Promo Pa e destinataria di un finanziamento di oltre 400mila euro, cui partecipa con una quota di cofinanziamento del 10%.

Il progetto prevede la realizzazione di 40 giochi ambientati nei siti culturali dei territori partner. Ad Alghero sarà appunto la Fondazione a gestire il progetto, che inizierà con la pubblicazione di un concorso di idee. Med Gaims, che vede capofila del progetto l'Università Americana di Beirut, sarà spiegato nei particolari lunedì 3 agosto nel corso di una conferenza stampa che nella sede della Fondazione Alghero, al Quarter. (ANSA).