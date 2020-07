Mercato Cuore, shopping notturno con bus e street food

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Apertura notturna il sabato per tutto agosto e street food per fare una passeggiata tra stand e bancarelle con lo stomaco pieno. Sono le novità estive del mercatino del Parcheggio cuore, erede degli storici Bastione e piazzale Trento. Per l'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia una decisione inevitabile. Legata sì alle temperature troppo elevate che si prevedono durante il mese di agosto. Ma con un obiettivo preciso: offrire un momento di svago e di shopping serale ai cittadini e ai turisti che arriveranno a Cagliari. Il presidente di CTM Spa Roberto Porrà, accogliendo le richieste del Comune, ha fatto modificare il servizio della Navetta Cuore, con un prolungamento notturno fino alle 24.

Le navette Mercato Cuore transiteranno in via Roma, in v.le Diaz in corsia preferenziale, ponte Vittorio per poi transitare nella viabilità antistante lo stadio Sant'Elia fino al parcheggio Cuore dove si prevede l'inversione di marcia e il rientro verso p.zza Matteotti, transitando per v.le Colombo, via Roma lato porto e fino ad arrivare al capolinea di p.zza Matteotti.

E' stata anche stampata una nuova mappa e sono state fornite le informazioni sul servizio: dalle 19 alle 21 viaggeranno due vetture da 12 metri con frequenza 15 minuti e dalle 21 alle 24 una vettura con una frequenza 30 minuti.

L'ultima partenza da piazza Matteotti è prevista a mezzanotte e l'ultima partenza dal mercato Cuore a mezzanotte e quindici, con l'arrivo davanti alla stazione a mezzanotte e mezza. Il Ctm , per garantire la sicurezza di conducenti e passeggeri, ha attivato una pattuglia di vigilanza privata fino all'1:45 del mattino. (ANSA).